Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Am gestrigen Donnerstag (07.05.2020), gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger VW Fahrer die Turnerstraße in Richtung August- Bebel-Straße und wendete hier im Einmündungsbereich. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 20-jährigen Mazda Fahrerin, die gleichzeitig die August-Bebel-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Beide Kfz kollidierten miteinander. Der Mazda fuhr anschließend über die linke Fahrbahn, streifte auf dem Seitenstreifen einen Baum und kam an dem Zulieferertor eines Einkaufsmarktes zum Stehen. Durch den Unfall wurde eine 19-jährige Mitfahrerin im Pkw Mazda verletzt. An den Fahrzeugen und dem Tor entstand Sachschaden..

