Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahlshandlung gesucht

Gera (ots)

Dreiste Diebe machten sich gestern (06.05.2020) an einem in der Jenaer Straße abgestellten elektrischen Rollstuhl zu schaffen. Innerhalb von wenigen Minuten (13:00 Uhr bis 13:25 Uhr) stahlen die Diebe einen am Rollstuhl befestigten Einkaufskorb und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den ungekannten Diebe geben können. (RK)

