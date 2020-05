Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Nachmittag (06.05.2020), gegen 16:00 Uhr in die Karl-Liebknecht-Straße aus, da es dort zu einem Unfall mit einem verletzten Kind kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat das 3-jährige Kind unvermittelt die Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß mit dem dort befindlichen Pkw Seat (Fahrerin 24) kam. Der 3-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

