Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinderwagen gestohlen

Gera (ots)

Gewaltsam rissen unbekannte Täter am gestrigen Tag (06.05.2020) die Verankerung aus der Wand, mit welcher ein abgestellter Kinderwagen gegen Diebstahl gesichert war und stahlen diesen. Zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr müssen sich die Täter Zutritt zu dem Wohnhaus in der Karl-Liebknecht-Straße verschafft haben, um dann folglich den Kinderwagen der Marke Hartan samt Zubehör aus einem separaten Raum zu stehlen. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten Kinderwagendieben. Zeugen die Hinweise zum Geschehen oder dem Verbleib des Kinderwagens geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

