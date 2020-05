Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auto zerkratzt

Altenburg (ots)

Einen auf einem Grundstück in der Beethovenstraße abgestellter und nicht zugelassener Pkw Fiat beschädigten unbekannte Täter in der Zeit vom 01.05.2020 zum 02.05.2020. Der oder die Täter zerkratzten hierbei den Lack des Fahrzeuges und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

