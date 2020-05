Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei sucht zu einer am gestrigen Abend (05.05.2020), gegen 21:20 Uhr geschehenen Körperverletzung sowohl den Geschädigten selbst, als auch mögliche Zeugen der Tat. Zeugen informierten die Polizei, dass mehrere Personen im sog. "Wäldchen" in der Altenburger Straße körperlich mit Schlägen und Tritten auf einen bislang unbekannten Geschädigten einwirkten und diesen auch im Gesichtsbereich verletzten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Geschädigte bereits nicht mehr vor Ort. Dieser habe sich nach dem körperlichen Angriff in Richtung Quellenstraße entfernt. Am Tatort selbst konnte eine Gruppe Jugendlicher angetroffen werden, wobei ein 14-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden konnte. Der Geschädigte sowie etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

