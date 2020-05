Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermissen Kind war erfolgreich

Gera (ots)

Gegen 11:40 Uhr meldete sich am gestrigen Tag (05.05.2020) die Mutter eines 7-jähigen Kindes bei der Geraer Polizei und meldete dieses als vermisst. Nach Informationen der Mutter sei der kleine Junge seit 10 Uhr von zu Hause (Gera-Bieblach) mit seinem Rad unterwegs. Da ihre eignen Suchmaßnahmen keinen Erfolg brachte, bat sie die Polizei um Hilfe. Unverzüglich rückten mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihund aus, um nach dem Jungen zu suchen. Nur wenige Minuten später konnte Entwarnung gegeben werden. Der kleine Junge wurde von Polizeibeamten auf einem Supermarktparkplatz in der Straße des Bergmanns gesichtet und konnte schließlich von der überglücklichen Mutter wieder in die Arme geschlossen werden. (KR)

