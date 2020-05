Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall entlang der L3007

Gera (ots)

Aktuell noch immer im Einsatz sind mehrere Polizeibeamte aufgrund des schweren Verkehrsunfalles zwischen Hartmannsdorf und Seifartsdorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Pkw Honda die genannte Landstraße, wobei die 20-jährige Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet. Folglich kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw (Fahrer 40). Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision auf dem angrenzenden Feld zum Liegen, wobei der Lkw zum Teil seine Ladung (Bierkästen) verlor. Durch Rettungskräfte der Feuerwehr wurde die Pkw-Fahrerin aus ihrem Fahrzeug geborgen und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Derzeit dauern sowohl die Unfallaufnahme, als auch die Bergung der beiden Fahrzeuge an. Aufgrund der verlorenen Ladung des Lkw (mehrere Bierkästen) gestaltet sich diese derzeit schwierig und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Bereich der Landstraße ist weiterhin voll gesperrt. (KR)

"Pressemeldung von 08:30 Uhr LPI-G: Schwerer Unfall zwischen Seifartsdorf und Hartmannsdorf

Aktuell (06.05.2020) im Einsatz sind Polizeibeamte entlang der Landstraße 3007, da es zwischen Seifartsdorf und Hartmannsdorf kurz vor 08:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam. Neben mehreren Polizeistreifen sind Rettungswagen, Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber bereits vor Ort. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde der betroffene Bereich der Landstraße voll gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert weiter an. Es wird zur gegebenen Zeit weiter informiert. (RK)"

