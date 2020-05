Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad aus Keller gestohlen

Altenburg (ots)

Aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses am Richard-Wagner-Platz entwendeten Unbekannte am Montag (04.05.2020) in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 08:45 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube 26 Zoll. Das Mountainbike ist schwarz mit weißer Schrift und hat einen Wert von circa 1000 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell