Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flucht vor Kontrolle misslang

Altenburg (ots)

Treben: Nachdem Polizeibeamte am Sonntag (03.05.2020), gegen 18:40 Uhr den Fahrer eines Pkw Peugeot in der Altenburger Straße kontrollierten wollten, gab dieser plötzlich Gas. Er überholte einige Fahrzeuge, stoppte seinen Pkw auf einem Parkplatz und wechselte den Platz mit seinem Beifahrer. All dies beobachteten die hinterhereilenden Beamten und kontrollierten selbstverständlich den nunmehr auf dem Beifahrersitz befindlichen 31-jährigen Fahrer des Peugeot. Bei der Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass ein durchgeführter Drogentest positiv verlief, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde und die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen eingeleitet wurden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell