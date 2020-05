Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blaue Kawasaki gestohlen

Gera (ots)

Eine blaue Kawasaki mit HAM-Kennzeichen geriet am vergangenen Wochenende ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit 02.05.2020 (gegen 23:00 Uhr) zum 03.05.2020 (09:00 Uhr) stahlen Diebe das auf einem Grundstück am Hermsdorfer Anger in Gera abgestellte Motorrad und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Motorraddieben bzw. dem Verbleib der blauen Kawasaki geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel.0365 / 829-0 entgegen genommen. (RK)

