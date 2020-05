Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Bünauroda (ots)

Bei einem 34 jährigen Fahrer eines Mercedes wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bünauroda am 01.05.2020 um 21:45 Uhr festgestellt, dass dieser Atemalkoholgeruch aufwies. Bei der Durchführung eines Testes bestätigte sich die Wahrnehmung. Mit 0,82 Promille in der Atemluft war der Fahrzeugführer unterwegs und muss nun mindestens mit einem Bugeld von 500 Euro sowie Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.(AG)

