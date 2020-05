Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hundebiss führt zur ärztlichen Behandlung

Altenburg (ots)

Am 02.05.2020 befand sich eine 65 jährige Hundehalterin mit ihrem Dalmatiner in der Bahnhofstraße in Altenburg. Während eine 14 Jährige ebenfalls vor Ort war, wurde diese um 13:30 Uhr durch den nicht ordnungsgemäß gesicherten Hund gebissen und musste kurzzeitig ärztlich versorgt werden. Die Hose der Geschädigten wurde dabei ebenfalls beschädigt.

