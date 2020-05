Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung nach Ruhestörung

Haselbach (ots)

Ruhestörung lässt 52 Jährigen überreagieren. Aus einer Wohnung in der Oststraße in Haselbach drang überlaute Musik, welche den 52 Jährigen derart in Rage brachte, dass dieser die Verursacher ansprechen wollte. Jedoch blieb es nicht beim Ansprechen und der 52 jährige Nachbar griff eine 33 Jährige sowie einen 26 Jährigen tätlich an und würgte die Beiden, welche glücklicherweise nicht ärztlich behandelt werden mussten. Nichts desto trotz muss er sich nun wegen dem Verdacht der Körperverletzung verantworten.(AG)

