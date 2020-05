Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrten in Gera

Gera (ots)

Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol stellten Polizeibeamte am Wochenende in Gera fest. Am Freitag Abend wurde ein 41-jähriger Radfahrer in der Ruckdeschelstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen und wies einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille auf.

Am Samstag Abend gegen 21:30 Uhr reagierte der Drogenvortest bei einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin in der Siemensstraße positiv auf Amphetamine. Nur eine Stunde später fiel Beamten im Ortsteil Milbitz ein Rasentraktor auf. Der 31-jährige Fahrer war mit 1,84 Promille nicht mehr fahrtüchtig. Kurz nach 23 Uhr entdeckte eine Polizeistreife ebenfalls in Milbitz einen gestürzten Radfahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme beatmete der leicht verletzte 50-Jährige das Testgerät mit 2,55 Promille.

Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordnete Blutentnahmen an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell