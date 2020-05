Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatt in Harth-Pöllnitz, OT Niederpöllnitz - Zeugen gesucht -

Greiz (ots)

In den Nachtstunden von Freitag, den 01.05.2020 bis Sonnabend, 02.05.2020 wurde in die Holzwerkstatt vom Sägewerk Niederpöllnitz eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Vielzahl von Werkzeugen entwendet. Zum Wert des Diebesguts können gegenwärtig noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden dringend gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

