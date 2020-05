Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in Wünschendorf/Elster - Zeugen gesucht -

Greiz (ots)

Am Freitag, dem 01.05.2020, gegen 17:00 Uhr brannte in Wünchendorf/Elster ein Wiesengrundstück an der sogenannten Sandburg zwischen Zschorta und Cronschwitz. Gebrannt hat eine Fläche von ca. 25x25m bestehend aus Laub und Unterholz. Die Ortsfeuerwehr Feuerwehr Wünschendorf konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so einen drohenden Waldbrand verhindern. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, die sich im Tatzeitraum in Brandortnähe aufhielten oder bewegten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210 oder per mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

