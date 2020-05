Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter tauscht Fahrrad gegen KTM Supermoto

Lucka (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag 16:30 - Freitag 03:00 Uhr wurde in der Ortslage Lucka in eine Garage in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Aus dieser Garage entwendete der bislang unbekannte Täter ein Kraftrad Husqvarna 701 Supermoto eines 23 Jährigen. Möglicherweise begab sich der Täter mit einem Fahrrad vor Ort, da dieses an der Garage zurück gelassen wurde.(AG)

