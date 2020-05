Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Donnerstag (30.04.2020) ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße der Völkerfreundschaft. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein Lkw stadteinwärts und stoppte vor höhen- und breitenbeschränkten Bahnunterführung. Beim Wenden beschädigte er Bordstein, Straßenbelag und eine angrenzende Hecke. Danach verließ der oder die Fahrzeugführer/in unerlaubt den Unfallort. Am Fahrzeug sollen Kennzeichen aus dem Zulassungbezirk Unna ("UN") angebracht gewesen sein. Zeugenhinweise zur Identifizierung des Fahrzeugs und des Fahrers werden unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen.

