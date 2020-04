Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenhinweise führen zur Täteridentifizierung

Gera (ots)

Dank der aufschlussreichen Hinweise mehrerer Zeugen gelang es der Geraer Polizei am gestrigen Abend (29.04.2020) mehrere Jugendliche als Tatverdächtige einer Sachbeschädigung durch Brandlegung zu identifizieren. Gegen 18:00 Uhr meldeten die Zeugen, dass Jugendliche einen Strohballen entlang des Radweges Am Pfortener Teich / Straße der Völkerfreundschaft entzündeten. Neben der Feuerwehr, welche vor Ort Löschmaßnahmen einleitete und so ein Ausbreiten des Brandes verhinderte, rückten unverzüglich mehrere Polizeistreifen aus. Vor Ort konnte eine größere Anzahl von zum Teil stark alkoholisierten Jugendlichen angetroffen werden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Brandgeschehen konnten von den angetroffenen Jugendlichen mehrere Tatverdächtigen eindeutig identifiziert und gegen sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Sowohl die Tatverdächtigen, als auch sieben weitere Jugendliche wurden aufgrund ihrer teils erheblichen Alkoholisierung zur Dienststelle verbracht, um dort in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben zu werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Maßnahmen zum Brandgeschehen aufgenommen. Glücklicherweise wurde keiner der Anwesenden durch den Brand verletzt. (KR)

