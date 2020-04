Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug rollte rückwärts

Gera (ots)

Ronneburg: Aufgrund eines Unfalles rückten gestern Nachmittag (29.04.2020), gegen 14:50 Uhr Polizeibeamte in die Martin-Luther-Straße aus. Nach aktuellen Erkenntnissen verließ die Fahrerin (52) eines Postautos (VW) in der genannten Straße ihr Fahrzeug, wobei dieses plötzlich rückwärts gegen einen Baumstumpf sowie einen dort geparkten Pkw Renault rollte. Der Renault wiederrum wurde folglich gegen einen geparkten Kia geschoben, so dass schließlich an allen drei Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell