Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb festgenommen - Haftvorführung

Altenburg (ots)

Altenburg: Einen jungen Mann erwischten gestern Vormittag (29.04.2020), gegen 10:45 Uhr, Mitarbeiter einer Drogerie auf den Markt beim Ladendiebstahl und informierten die Altenburger Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten verfolgten den bereits flüchtigen Dieb und nahmen ihn schließlich im Bereich einer Gartenanlage in der Rousseaustraße vorläufig fest. Bei dem Dieb handelt es sich um einen polizeibekannten, 22-jährigen Mann aus Altenburg. Dieser wurde, nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft, am heutigen Tag (30.04.2020) dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dort Haftbefehl erlassen wurde, erfolgte die Überstellung des Ladendiebes in eine Justizvollzugsanstallt.(KR)

