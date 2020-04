Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 28.04.2020 - gestohlener Ford wieder aufgefunden -

Greiz (ots)

Greiz/Gera: Ein aufmerksamer Zeuge stellte am gestrigen Tag (29.04.2020) den in Wünschendorf am 27.04.2020 als gestohlen gemeldete Pkw Ford im Geraer Ortsteil Zschippern/Südhang fest und informierte die Polizei. Diese untersuchte das Fahrzeug auf Spuren und informierte den Fahrzeughalter. Die Ermittlungen zum Pkw-Diebstahl dauern dennoch weiter an. In diesem Zusammenhang werden weiterhin Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (KR)

Pressemeldung vom 28.04.2020

"Pkw entwendet

Greiz Wünschendorf/Elster: Am gestrigen Montag (27.04.2020), zwischen 11:45 und 14:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Pkw Ford Mondeo Kombi, der Am Mühlgraben geparkt war. Bei ihrer Flucht kollidierten sie noch mit einem abgestellten Pkw Skoda. Zeugenhinweise zum Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen."

