Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Kleingartenanlage

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Feuerwehr und Polizei kamen gestern Mittag (29.04.2020), gegen 12:00 Uhr in der Geraischen Straße, genauer in einer Kleingartenanlage, zum Einsatz, da von dort ein Brand gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfachte in einem zur Gartenlaube angrenzenden Schuppen ein Feuer, so dass die Feuerwehr Löschmaßnahmen einleiteten. Der Inhaber des Gartens habe nach eigenen Angaben zuvor in dem Schuppen handwerkliche Arbeiten durchgeführt. Warum es letztendlich zum Brandausbruch kam, ist abschließend noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Verletzt wurde zum Glück niemand. (RK)

