Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Grüne Lackfarbe verursacht Sachschaden

Greiz (ots)

Zeulenroda: Sicherlich nicht zu Scherzen aufgelegt waren gestern (29.04.2020) die Anwohner eines Hauses in der Elsterberger Straße in Zeulenroda, als sie am Morgen vor die Tür traten. Unbekannte Täter bespritzten offenbar in der Nacht vom vergangenen Dienstag (28.02.2020) zum Mittwoch (29.04.2020) sowohl das Eingangstor, als auch die Hauswand, den Boden und auch einen in der Nähe abgestellten Pkw Fiat mit grüner Lackfarbe. Folglich entstand diverser Sachschaden. Die Polizei in Greiz sucht nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Sachbeschädigern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell