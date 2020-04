Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seat mit schwarzem Edding beschmiert

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben gestern (28.04.2020) in der Birkenstraße ihr Unwesen. In der Zeit von 05:40 Uhr bis 09:15 Uhr beschmierten sie den weißen Pkw Seat einer 54-jährigen Frau mit schwarzen Edding. Im Ausmaß von 120 x 30 cm schrieben die Täter einen vulgären Ausdruck auf das Fahrzeug und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell