Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Der Pkw Kia eines 56-jährigen Eigentümers war am gestrigen Tag (28.04.2020) offenbar Ziel unbekannter Täter. In der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr schlugen diese die Seitenscheibe des auf dem Supermarktparkplatz in der Schleizer Straße abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts gestohlen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Sachbeschädigern unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

