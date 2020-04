Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährdung des Straßenverkehrs

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am 27.04.2020 im Zeitraum zwischen 22:45 und 23:10 Uhr bemerkten Polizeibeamte einen Pkw VW, welcher im Bereich Gerstenberg die Straße in Schlangenlinien entlang fuhr und entschlossen sich für eine Verkehrskontrolle. Der Fahrer des VW missachtete jedoch die Aufforderung zum Anhalten und fuhr verkehrsgefährdend über Wintersdorf, Bünauroda in Richtung Groitzsch weiter. Während der Flucht schaltete der Fahrer das Licht aus, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit teilweise auf der linken Fahrbahnseite und bremste sein Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund abrupt ab. Im Bereich Maltitz gestoppt konnte der VW schließlich gestoppt und der Fahrer (39) kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen wurde eingeleitet.

