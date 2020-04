Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaubenbrand

Zeulenroda (ots)

Nachdem der Brand einer Gartenlaube gemeldet wurde, rückten heute Morgen (27.04.2020), gegen 06:15 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einer Kleingartenanlage in die Friedrich-Engels-Straße aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Trotz unverzüglich eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte die Hütte komplett nieder. Das Feuer entstand augenscheinlich im Bereich eines Komposthaufens, welches in der Folge auf die Gartenhütte übergriff. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Warum es genau zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. (KR)

