Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Auma (ots)

Am Sonntag (26.04.2020), gegen 16:10 Uhr befuhr ein 43-Jähriger Mann mit seinem Motorrad Yamaha die Landstraße von Krölpa in Richtung Auma, wo er in einem Kurvenbereich mit seiner Maschine von seiner Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn abkam und hier mit zwei entgegenkommenden Motorrädern kollidierte. Der 43-Jährige Mann stürzte in der Folge in einen mehrere Meter tiefer liegenden Wald, verletzte sich schwerst und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer (54 und 58 Jahre) kamen ebenfalls zu Fall einer der beiden wurde hierbei leicht verletzt. An den Motorrädern entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. (MW)

