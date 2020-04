Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder gestohlen

Gera (ots)

Zwei Fahrräder der Marke Cube, im Gesamtwert von 1350 Euro entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (24.04.2020), gegen 18:00 Uhr bis Samstag (25.04.2020), gegen 08:40 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Max-Planck-Straße. Die beiden Fahrräder waren mit einem Schloss an einem Halterungsring an der Wand befestigt. Dieser Ring wurde von dem oder den Tätern durchtrennt. Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern und zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder nimmt der Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

