Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit eskalierte

Ronneburg (ots)

Am Sonntag (26.04.2020), gegen 00:45 Uhr hielten sich ein 26- und ein 27-jähriger Mann in einer Wohnung in der Straße der Jugend auf. Nachdem es zwischen den beiden zu einer verbalen Streitigkeit kam, mündete diese in eine körperliche Auseinandersetzung in deren Folge der 26-Jährige die Wohnung verließ und seiner Wut an der Hauseingangstür freien Lauf ließ. An dieser zerstörte er die Glasscheibe. Gegen beide Personen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt und der 26-Jährige muss sich zusätzlich wegen der Sachbeschädigung verantworten. (MW)

