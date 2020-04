Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Lödla (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich in der Lödlaer Chausse ein Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Dazu kam es, als ein 69-jähriger Opel-Fahrer an der Zufahrt eines Baumarktes abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt eines Skoda missachtete. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die 67-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers, als auch die 71-jährige Skoda-Fahrerin verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell