Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnlicht entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Heute Nacht (24.04.2020), gegen 00:40 Uhr fiel Polizeibeamten in der Münsaer Straße ein junger Mann auf, der beim Erblicken der Polizei eine Warnbake mit Blinklicht zu Boden warf. Als die Beamten ihn daraufhin ansprachen, gab der 16-Jährige zu, das er das Warnlicht stehlen wollte. In seinem mitgeführten Stoffbeutel wurde zudem ein weiteres Warnlicht aufgefunden, welches er zuvor in der Rousseaustraße entwendet. Beide Warnlichter wurde schließlich sichergestellt und gegen den 16-jährigen Dieb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell