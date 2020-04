Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garagen in der August-Bebel-Straße

Greiz (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 17.04.2020 - 19.04.2020 ihr Unwesen in der August-Bebel-Straße. Dort gelangten sie auf das umfriedete Gelände eines ehemaligen Antikhandels und brachen die dort befindliche Garage auf. Unter anderem beschädigten die Täter mehrere dort gelagerte Gerätschaften bzw. stahlen u.a. einen alten Tisch bzw. zwei Schulbänke. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell