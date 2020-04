Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 29-Jähriger alkoholisiert auf Fahrrad

Greiz (ots)

Einen 29-jährigen Fahrradfahrer kontrollierten gestern Abend (23.04.2020), gegen 18:45 Uhr Polizeibeamte in der Carolinenstraße. Dabei bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer und machten einen Test. Dieser zeigte schließlich einen Wert von über 2,1 Promille an, so dass die Fahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (RK)

