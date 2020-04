Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit unter Kindern führt zu Polizeieinsatz

Greiz (ots)

Am gestrigen Tag (23.04.2020) kamen mehrere Polizeistreifen in der Carolinenstraße (Bereich Vogtlandhalle) zum Einsatz. Ein zunächst verbaler Streit unter zwei Kindern (11) eskalierte am gestrigen Nachmittag gegen 16:20 Uhr derart, dass einer der 11-Jährigen sein Gegenüber körperlich so angriff, dass dieser schwer verletzt wurde. In der Folge wurde der verletzte Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen, die weiterhin andauern. (KR)

