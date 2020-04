Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Kreisstraße

Gera (ots)

Steinbrücken: Gestern Abend (23.04.2020), gegen 17:00 Uhr musste die Kreisstraße (K2) bei Steinbrücken, zwischen Age und dem Abzweig Lessen, aufgrund eines Unfalles kurzzeitig gesperrt werden. Im Zuge einer Vorfahrtsverletzung wichen sich beide Fahrzeugführer aus und landeten schlussendlich rechts bzw. links entlang der Fahrbahn. Eine Kollision zwischen den am Unfall beteiligten Nissan (Fahrer 82) bzw. dem Pkw VW (Fahrer 51) kam es nicht. Allerdings wurden im Zuge des Unfallgeschehens der 82-jährige Nissanfahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

