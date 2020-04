Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Über 2,2 Promille auf dem Rad

Gera (ots)

Gestern Abend (23.04.2020), gegen 20:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Radfahrer (41) in der Heinrichstraße. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. (RK)

