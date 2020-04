Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 19.04.2020

Altenburg (ots)

Geführte Ermittlungen zum Einbruch und den Sachbeschädigungshandlungen am 18.04.2020 zwischen 04:30 Uhr und 05:15 Uhr ergaben, dass bisher unbekannte Täter in Altenburg in der Frauengasse sowie dem Bereich Platanenstraße/Birkenstraße insgesamt zwölf geparkte Fahrzeuge beschädigten. Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei 175-180cm große männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln. Einer der Täter soll eine rot- bzw. orangefarbene Jacke getragen haben, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Die zweite Person wird mit dunkelblondem, schulterlangem Haar beschrieben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, Angaben zu den Sachbeschädigungen tätigen, oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Rufnummer 03447 471-0 zu melden.(MW)

"Pressemeldung vom 19.04.2020 LPI-G: Einbruch in und Sachbeschädigungen an Kfz Altenburg Ein oder mehrere Täter haben zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr des 18.04.2020 in Altenburg im Innenstadtbereich bis nach Altenburg Süd-Ost an über 10 geparkten Pkw Scheiben eingeschlagen, diese teilweise durchwühlt oder Schäden in verschiedenen Formen verursacht. Dabei hat sich die/eine handelnde Person Schnittverletzungen zugezogen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Fährtenspürhundes konnte bisher kein Täter ermittelt werden.

Sind Sie Zeuge dieser Straftat geworden oder können sachdienliche Hinweise geben? Richten Sie bitte Ihre Hinweise an die PI Altenburger Land. Tel.: 03447 / 4710 oder E-Mail: pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de"

