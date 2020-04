Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage aufgebrochen

Altenburg (ots)

Ein Satz Sommerreifen zählt nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Täters. Dieser drang zuvor gewaltsam in eine Garage in der Zeitzer Straße ein und stahl die dort gelagerten Reifen. Der Altenburger Polizei wurde der Vorfall am 22.04.2020 gemeldet, so dass die Ermittlungen eingeleitet wurden. Zeugen, welche Hinweise zum Garageneinbruch geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

