Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Einbrüche scheiterten

Weida (ots)

Die Greizer Polizei hat am gestrigen Tag zwei versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser sowie einen versuchten Einbruch in eine Garage in Weida aufgenommen. Offenbar in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (21.04.2020 - 22.04.2020) versuchten unbekannte Täter gewaltsam ins Innere der Häuser in der Oststraße und in der Ludwig-Jahn-Straße bzw. in eine Garage in der Bahnhofstraße einzudringen. Glücklicherweise misslang jeweils der Einbruchsversuch. Die Täter verursachten dennoch Sachschaden bei ihrer Tat. In der selben Nacht wurde bereits ein Einfamilienhausbesitzer in der Dr.-Joseph-Wirth-Straße in Weida überrascht, als sich unbekannte Personen plötzlich auf seinem Grundstück aufhielten. Ob alle Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei in Greiz bittet nunmehr Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in diesem Bereich bemerkt haben, sich unter der Tel. 03661 / 6210 zu melden. (KR)

