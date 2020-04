Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeinschaftlich begangener Ladendiebstahl

Gera (ots)

Gegen drei Männer (23, 25, 36, georgisch) ermittelt die Kriminalpolizei Gera seit gestern wegen gemeinschaftlich begangenem Diebstahls. So betraten die Männer gestern Nachmittag (22.04.2020), gegen 16:45 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße und versuchten in der Folge mehrere Zigarettenschachteln sowie elektronische Artikel (Headset, Powerbank) zu stehlen. Hierbei versteckten sie ihr Diebesgut in den Hosentaschen sowie unter ihrer Oberbekleidung. Die gemeinsam agierenden Täter wurden von den Ladendetektiven bei ihrer Tat erwischt und in der Folge die Polizei hinzugerufen. Alle drei Männer wurden schließlich vorläufig festgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme bei dem 25- sowie dem 36-Jährigen aufrechterhalten, der 23-Jährige wurde bereits aus den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell