Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe beschädigt

Altenburg (ots)

Schmölln: Die Beschädigung der hinteren linken Fahrzeugscheibe meldete am gestrigen Tag (21.04.2020) die 34-jährige Eigentümerin eines Pkw VW. In dem Zeitraum des 18.04.2020 - 21.04.2020 scheinen unbekannte Täter die Scheibe beschädigt zu haben, so dass diese sprang. Ein Eindringen in das Fahrzeug, welches in der Altenburger Straße abgestellt war, gelang nicht. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden folglich aufgenommen. Dabei werden Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Täter unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen. (RK)

