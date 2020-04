Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Lucka: Im Zeitraum vom 20.04. - 21.04.2020 wurde durch unbekannte Täter von einem Fahrradstellplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Bischofsweg ein Fahrrad entwendet. Das Mountainbike, Cycling Hardtail, in der Farbe Grau, samt Schloss ist nunmehr im Besitz unbekannter Diebe. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden eingeleitet. Wer im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt hat, soll sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, wenden.

