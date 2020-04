Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jägerhochstand beschädigt

Altenburg (ots)

Mockzig: Im Zeitraum vom 19.04. - 21.04.2020 machten sich unbekannte Täter an einem zwischen Mockzig und Modelwitz befindlichen Jägerhochstand zu schaffen, indem sie diesen, insbesondere die Leiter, beschädigten. Der zuständige Jagdpächter meldete den Vorfall am gestrigen Tag (21.04.2020) der Altenburger Polizei, so dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Die Altenburger Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

