Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu flüchtigen Männern gesucht

Greiz (ots)

Weida: Ein 56-jähriger Hauseigentümer aus der Dr.-Joseph-Wirth-Straße in Weida wurde heute Nacht (22.04.2020), gegen 03:30 Uhr von ungewöhnlichen Geräuschen auf seinem Grundstück geweckt. Als er schließlich aus einem Fenster blickte, sah er wie zwei bislang unbekannte Männer sich unberechtigt Zutritt zu seinem Grundstück verschafft hatten. Als die beiden Unbekannten den Hauseigentümer erblickten, flüchteten sie in Richtung "Frankensiedlung". Die alarmierten Polizeistreifen leiteten die Fahndung nach den Flüchtigen ein, was jedoch erfolglos blieb. Haben Sie in der vergangenen Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie vielleicht Hinweise zu den beiden flüchtigen Männern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell