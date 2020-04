Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz wegen starker Rauchentwicklung

Greiz (ots)

Heute Morgen (22.04.2020), gegen 05:15 rückten Feuerwehr und Polizei in die Plauensche Straße (B92) nach Greiz aus. Von dort wurde zunächst der Brand eines Dachstuhles gemeldet. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen konnte dies nicht bestätigt werden. Allerdings bemerkten sie, dass aus dem Anbau einer dortigen Fleischerei, speziell aus einem Kompressorraum, starker Rauch drang und begannen mit der Bekämpfung des selbigen. Gleichzeitig wurde die besagte Straße voll gesperrt. Ein offenes Feuer entstand zum Glück nicht. Auch der Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden. Warum es letztendlich zu der Rauchentwicklung kam, ist derzeit unbekannt, wobei ein technischer Defekt an einem Elektrongerät nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Gegen 07:15 Uhr war die Straße für den Verkehr wieder frei gegeben. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell