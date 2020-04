Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichen von Motorrad gestohlen

Greiz (ots)

Weida/Hohenölsen: Den Diebstahl seines am Motorrad befindlichen Kennzeichens meldete gestern (21.04.2020) der 18-jährige Besitzer des Krads. Das Motorrad war im Tatzeitraum (06.04.2020 - 19.04.2020) in der Dorfstraße in Hohenölsen abgestellt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

