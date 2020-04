Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hakenkreuz geschmiert

Gera (ots)

Ein in der Dornaer Straße befindlicher Zulaufschacht für ein Wasserspeicherbecken geriet scheinbar ins Visier unbekannter Täter. Diese sprühten dort ein Hakenkreuz in roter Farbe auf und verursachten so Sachschaden. Eine Zeugin meldete am 21.04.2020 den Vorfall, so dass die Ermittlungen zur Sachbeschädigung seitens der Geraer Polizei aufgenommen wurden. (RK)

